冬天伴隨氣溫下降，是冠狀動脈疾病病人容易惡化的季節，特別是年紀大、高血壓、高血脂、糖尿病、有冠狀動脈疾病家族史以及抽菸病人要特別小心。根據世界或是臺灣的資料分析都告訴我們，冠狀動脈疾病病人在天氣變冷的時候，心絞痛以及心肌梗塞的發病率都會顯著上升，所以在天氣變冷時，高風險病人要特別注意保暖、控制慢性疾病以及注意身體發出的警訊。

●冠狀動脈疾病 胸悶、胸痛為常見表現

在身體警訊方面，臺北市立聯合醫院中興院區心臟血管內科主治醫師李修豪指出，冠狀動脈若因粥狀動脈硬化，管腔變狹窄之後，冠狀動脈血流就會變少，同時冠狀動脈舒張功能也會變差，當病人運動活動時心臟負荷增加，冠狀動脈無法提供足夠的血流量，會引起心臟肌肉缺氧，進而有胸骨後胸悶、胸痛現象，所以病人的胸悶、胸痛症狀若是跟運動活動有關係，就是典型的心絞痛。

另外，典型心絞痛因神經支配原因，胸骨後胸悶胸痛，可能會轉移至1.左肩、2.左上臂、3.下巴，合併4.喘5.冒冷汗。此外因為硝化甘油舌下含片可以讓冠狀動脈擴張，所以若胸悶、胸痛會因為使用硝化甘油舌下含片而改善，就更像是冠狀動脈狹窄所引起的症狀。

●氣溫+水份補充不夠 恐致心絞痛、心肌梗塞發病率上升

在氣候方面，李修豪補充，秋冬季節時，心絞痛以及心肌梗塞發病率顯著上升，可能是因為氣溫下降引起冠狀動脈痙攣收縮、交感神經活化以及血液黏稠度上升。

當冠狀動脈痙攣收縮，會造成冠狀動脈更加狹窄，進而壓迫冠狀動脈硬化斑塊使血管內皮受傷，加速血小板凝聚造成血塊；而交感神經活化時，會造成心跳加快及血壓上升，而導致心肌耗氧量上升，容易引起病人心絞痛症狀；血液黏稠度上升可能是因為氣溫下降造成血液纖維蛋白原以及膽固醇濃度上升，加上水份補充不夠，也是容易造成血小板活化凝聚造成血塊，因此當遇到氣溫快速下降時，禦寒保暖、減少戶外活動以及避免脫水對冠狀動脈疾病病人是很有幫助的。

另外，現在全球都受到極端氣候影響，極端溫度變化又快又大，越來越多證據顯示，除了氣溫太低之外，氣溫太高或是氣溫變化太大都是跟冠狀動脈疾病惡化有相關性，因此當遇到氣溫過高、氣溫過低或是氣溫變化過大時，冠狀動脈疾病病人都要特別小心。

●冠狀動脈疾病可預防 日常生活這樣做

冠狀動脈疾病是可以預防並可以治療的，李修豪提醒，平常大家要把血壓、血脂、血糖控制好，有抽菸習慣的人要快點戒菸，有症狀時盡早就醫，當有心臟缺氧症狀時，就開始好好使用藥物，當使用藥物還是有症狀就考慮接受心導管檢查治療手術。

另外，當氣溫過高、氣溫過低或是氣溫變化過大時，建議一般人要避免過度強烈活動，建議冠狀動脈疾病病人以及高風險病人，要注意保溫、減少戶外活動以及適當補充水分。