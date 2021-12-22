12/22～1/19是摩羯月，星座運勢網站「蘇米的星座館」分享，白羊座、巨蟹座、處女座、射手座在這段期間貴人運很旺，遇到困難都有人主動出手相助，無論事業、愛情都非常順遂。

▍1.白羊座

太陽進入摩羯座後，白羊座在職場上有如神助，身邊會出現有力人士幫忙，這段時間事業非常順遂，就算遇到困難，也會有專業的人幫忙解決，短時間內就把危機化為轉機，不但能化解問題，還能從中學到寶貴的經驗。身邊貴人不斷，長官也成為你的助力，可能幫你帶來大案子，或是幫助你轉換到理想職位，12/22起好好表現，將會吸引更多貴人出手相助。

▍2.巨蟹座

巨蟹座在摩羯月貴人不斷，尤其會帶來事業和婚姻方面的好運氣，過去如果遭到合約問題纏身，摩羯月期間也能經由他人的幫助，順利解決問題，事業往光明的方向前進。另外，可能透過朋友的幫助，順利求婚或是被戀人求婚，開始安排婚禮事宜，若是已婚但婚姻不幸者，也可能遇到走出錯誤婚姻的契機，人生有望重新開始。

▍3.處女座

處女座在摩羯月桃花運很旺，能藉由親友介紹，認識條件優秀的心動對象，兩人相處上很契合，對方溫柔又貼心，兩人一拍即合，可以順利展開交往。如果已經有心儀對象的處女座，也將受到旁人的幫助，順利和對方在一起，單身的處女座一定要好好把握這段時間的好運氣。

▍4.射手座

射手座在摩羯月貴人運明顯提升，記得要善待身邊的每個人，因為任何一個人都可能是這段時間的貴人，不但能幫忙開拓財路，讓財運明顯提升，還能得到許多金錢、資源等實質的支援，缺錢的人會得到資金周轉，有業績壓力的人會獲得人脈介紹，最近只要遇到財務方面的問題，都能受到幫助，迅速度過危機。