四大公投日前落幕，結果是四案全數未過關。對此，《台灣民意基金會》董事長游盈隆認為，公投的過程與結果，足以讓真心關懷台灣民主發展的人有無限反省與思考的空間。若一言以蔽之，制衡力量的全面弱化與消逝是今日「台灣民主最大的危機」，亟需重整補強。

游盈隆21日先是在臉書撰文分析，公投結果出爐後，民進黨基層樂不可支，黨政高層對外發言則顯得低調，只有蔡總統在選後記者會儀式性地「四個訊息」喊話，略嫌高調與空虛。台灣俗語說：「贏筊就好，麥擱想要贏話」，畢竟這次投票率只有四成一，無法呈現台灣多數民意，民進黨能躲過一劫已是萬幸，有刺激性或膨風話少講一點比較好。

為什麼民進黨能躲過這一劫？選前四項公投宛如四個超級強烈颱風一個接一個，非常可能登陸，卻在最後一刻變成低氣壓，讓執政黨毫髮無損？選前沒有人敢說會是這樣的結果，包括總統府、行政院、民進黨在內。民進黨最後五十天絕地大反攻，用盡九牛二虎之力，耗資上億，可以稱之為「民進黨版的諾曼地登陸」，是單一最重要決定因素。

這次絕地大反攻的終極效應有二，一是成功召回可觀傳統支持者和黨站在一起，另一個是造成大量藍綠認同者與中性選民的強烈困惑，形成「雙趨衝突」，最後決定不投票。後面這個效應顯得更加重要，沒有人在選前看到這個可能性存在。

選後，當在野黨和民間團體仍在愁雲慘霧中，民進黨已經開始積極部署2022地方大選和若干重大政策議題，如第七都和進口日本核災區周邊縣市產品等等。的確，四大公投過後，還有什麼比2022地方大選更重要的事呢？

同日晚間，游盈隆再度在臉書連發兩篇文表示，1218四大公投的過程與結果，足以讓真心關懷台灣民主發展的人有無限反省與思考的空間。一言以蔽之，制衡力量的全面弱化與消逝是今日台灣民主最大的危機，亟需重整補強。游盈隆直言，蔡英文執政團隊的道德寬鬆，某個程度就像王力宏一樣，無法控制自己，總統府、行政院、立法院、衛福部桃花朵朵開，個案很多，也是一個不可忽視的問題。不是嗎？

蔡英文執政團隊的道德寬鬆，某個程度就像王力宏一樣，無法控制自己，總統府、行政院、立法院、衛福部桃花朵朵開，個案很多，也是一個不可忽視的問題。不是嗎？ 由游盈隆發佈於 2021年12月21日 星期二