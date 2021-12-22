李靚蕾一顆核彈爆料，把王力宏炸飛演藝圈，震驚兩岸三地，但有網友不滿李靚蕾不斷爆料，痛批「有證據就拿出來，一直在影射是怎樣」，認為李靚蕾一直影射的行為很煩，沒想到卻被鄉民4字嗆翻，至今不敢回文。
網友在PTT八卦版PO文「只有我覺得李靚蕾一直影射很煩嗎」，批評李靚蕾有本事就能出證據來「實錘」，有問題大家都會挺，不講的話就閉嘴乖乖拿房子，為何要一直用影射的方式。
原PO疑似在幫徐若瑄叫屈，不滿表示「當VVN好欺負喔？」，詢問大家「只有我覺得李靚蕾這樣一直影射很煩嗎？」
未料鄉民們一面倒砲轟原PO，紛紛回「對，只有你」：「是真的只有你」、「不爽不要看啊」、「是有人逼你看」、「公關公司怎麼還沒下班」、「到現在還想幫王力宏洗白」、「好了啦，快點去吃飯」、「人家是幫范范澄清，影射誰了，你心虛啥」、「土耳其IP關心王力宏，笑死」、「上次還在保加利亞跟瑞典，今天跑到土耳其，公關公司真不簡單」、「看推文，真的只有你」。
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