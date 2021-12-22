爭議網紅「FBI帥哥」鄧佳華首支成人片《華根初上》正式上線，與身高170公分，並擁有D罩杯的女優苡若火辣畫面全都露，讓不少網友暴動，就有女網友直言想看華根初上完整版，但不少人一理由急勸「拜託不要」、「你那邊還來得及」。

《華根初上》上映，鄧佳華也在臉書興奮表示「片商說瞬間流量灌爆平台了，工程師努力排除問題中」，還不忘感謝大家支持，稱自己會加倍努力，下一部作品會更好，呼籲大家繼續等他。

就有女網友好奇不已，在爆廢公社直呼自己也想看完整版，但不少付費解鎖，已經看完的網友紛紛留言急勸「建議不要」、「你會怕」、「樓主也太勇敢了」、「你那邊還來得及，快住手呀」、「坦白說真的有點噁心」、「你是想清腸胃嗎」、「我覺得是恐怖片」。

不少人更點出原因：「超級小牙籤」、「奈米X耶，你看得下去？」、「細到誇張，建議你早點睡」、「剛剛看完，現在湯圓吃不下...」。但仍有許多人表示想要付費解鎖：「真的很好奇內容」、「還是想看，給佳華一點牡蠣」、「衝著女優我還是願意」。