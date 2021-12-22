鹿希派時隔3年推出新專輯《P》，他一出道後，因為父親是吳宗憲備受關注，這回釋出新歌有先給家人聽？鹿希派表示歌曲完成後，沒有給家人聽，因為他的音樂創作類型不是平常家人習慣聽的音樂，並透露「我們家人都很固執」，他同樣承襲這個基因，會努力堅持創作好作品。

鹿希派自認對作品要求很高，也希望自己創作的音樂能被外界認同，「他們（家人）自然會聽見，不需要拿到他們前面去說服或證明自己音樂很棒。」這次收錄在專輯的作品，皆由他一手包辦，分享每次當靈感枯竭時，讓自己充分休息沈澱，遇到靈感一來，馬上會清空手邊的工作，好好衝刺，形容就像「陰陽調和」一樣才能生生不息。

他從小就讀音樂班，頗有音樂天份，學生時期接受紮實的音樂培育，新專輯中的歌曲以英文居多，「這次歌曲的特色是希望唱出的每句歌詞都是日常生活裡口語會講的話，可以更貼近我，在創作這些歌的時候是在美國，很自然的以英文為主。」

他感性說從出道至今，不斷學習如何成為一個好的藝人，坦言之前有很多人提醒他要開始減重，現在透過運動、控制飲食，讓自己變瘦、變帥，自信：「這次發行專輯雖然一切是未知與不確定，但是知道自己已經準備好。」