宋念宇（小宇）21日出席Hit Fm聯播網活動，電台送上了「養眼菜盤」，小宇提到最喜歡的蔬菜則是龍鬚菜，至於小宇喜歡〈龍的傳人〉嗎？小宇表示好聽，很經典。近來有關注這首歌的歌手近期發生的事件嗎？小宇說，肯定跟大家一樣會看到，但就他的個性、觀念來說，這不是他的事情，沒有任何資格跟權力對此事發表意見。

小宇日前大方認愛圈外女友，自認送禮是會送到對方心坎，也會默默觀察對方喜歡什麼東西，及特別記得女友不經意說的一些內容，浪漫說：「我就放在心上，日常的時候突然來這麼一下，以她喜歡、想要、需要為主，這樣也比較不傷腦筋，以對方為主。」

小宇日前在專輯搶聽會分享，想找回昔日「身材狀態」，正在控管飲食時間，打趣稱自己是半佛系減重，小宇也幽默的說，現在最想無視的就是自己體重，目前離理想狀態可能還有98%需要努力，平常就是深蹲、伸懶腰來活動筋骨，但最重要的還是控制飲食，連偷偷吃都不行。