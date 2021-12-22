由於耐吉公司（Nike）季報傳佳音，晶片業者美光（Micron）也公布正面財測，激勵買氣，在科技、能源和觀光類股領漲下，美股今天反彈收高，道瓊工業指數大漲560.54點。

道瓊工業指數上漲560.54點或1.60%，以35492.70點作收。

標準普爾指數勁揚81.21點或1.78%，收在4649.23點。

科技股那斯達克指數攀升360.15點或2.40%，收15341.09點。

費城半導體指數大漲124.909點或3.35%，收3857.296點。（譯者：陳政一）1101222