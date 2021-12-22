由靜宜原住民專班學生所組成的「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」團隊，與大里區大新社區關懷據點合作，深入社區服務。（靜宜大學提供）

靜宜大學師生深入社區，關心社區發展、關注長者的營養教育、體適能，及預防失智及失能等健康議題。（靜宜大學提供）

靜宜「社區健康促進服務團隊」透過桌遊、營養教育、體適能等課程，促使參與活動的長者獲得社區照顧、延緩老化，也能感受學生的年輕活力！（靜宜大學提供）

參與學生能提升專業服務能力，累積職場實務與經驗，同時具備社區照顧、非營利組織經營、社會工作管理等基礎能力。（靜宜大學提供）

由靜宜大學「健康照顧社會工作學士學位學程原住民專班」學生所組成的「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」團隊，和「非營利組織與管理」課程師生深入社區，與台中市大里區大新社區關懷據點合作；關心社區發展、關注長者的營養教育、體適能，及預防失智失能等健康議題。也能培訓學生專業與實務經驗，畢業後順利回部落服務，共創青銀雙贏！

靜宜「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」團隊指導老師陳瑩瑛表示，該服務團隊運用非營利組織與管理、社會工作管理等課程所學理論，搭配教育部推動「高等教育深耕計畫」及專業服務學習等課程，以提升社區照顧關懷與互動。參與學生也能提升專業服務能力，累積職場實務與經驗，同時具備社區照顧、非營利組織經營、社會工作管理等基礎能力。

台中市大里區大新社區關懷據點參與長者有70多位，除舉辦各項活動，也有共餐服務，並定期與附近醫院合作。社區發展協會總幹事林美玟指出，感謝靜宜「社區健康促進服務團隊」，透過桌遊、營養教育、體適能等課程，促使參與活動的長者獲得社區照顧、延緩老化，也能感受學生的年輕活力；學生則能學以致用，在實際觀察並與長輩互動中，服務社區，共創青銀雙贏！

陳瑩瑛說，社區長輩透過規劃的相關課程，可知道長照有哪些資源，學生則能學習相關專業知識。靜宜也與在地醫院的專業營養師合作，為長輩進行營養評估，透過平時常吃的草仔粿、焢肉等懷舊食物，瞭解飲食注意事項；也提醒多吃蔬果，以增加健康知識，延緩老化。原住民學生並以那魯灣科學健康操等，與長輩一起動起來！

來自台東阿美族的三年級學生陳盈秀說，原以為長照是照顧臥床失能的老人，但深入社區後發現參與的長者很健康、有活力，印象最深刻的是進行桌遊時，長者積極參與，很樂觀。

靜宜大學所培訓的健康照顧社會工作學士學位學程原住民專班學生，包含布農族、阿美族、泰雅族、賽德克族、排灣族、卡那卡那富族、太魯閣族、 賽夏族等八族。來自花蓮阿美族的茹固．吉路說，身為原住民深入社區服務，好處就是長輩對原住民很友善，很容易打開話題、拉近彼此距離。

陳瑩瑛表示，因原住民學生多數只會說國語，長輩則以台語為主，互動過程可能略為需要翻譯，不過，透過肢體語言，學生跟長輩都能互相溝通。原住民學生到一般據點實習，也可藉此規劃部落的文化健康促進站，畢業後回到部落服務自己的族人。茹固．吉路即表示，參與課程與服務有助未來職涯規劃，希望畢業後回部落照顧父母，也能服務部落長者。