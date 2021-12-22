入冬以來最強冷空氣，耶誕假期報到！各國模式模擬，這波冷空氣的威力似乎更強了，周六起氣溫驟降，下周日、一北部最低溫恐下探8度，山區有望降雪。今受熱低壓水氣移入影響，中央氣象局發布大雨特報，基隆北海岸一帶有大雨，提醒民眾注意。

從11度修正為10度，再到最新的8度，越接近冷氣團報到日，氣溫修得越低，顯見其威力不容小覷。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起水氣東移，北部、東部有局部雨。各地氣溫：北部15至23度、中部16至24度、南部17至25度、東部18至24度。

明降雨趨緩，北部、東部有短暫雨，其他地區多雲時晴。最新模式模擬，周六（25日）強冷空氣南下、愈晚愈濕冷；吳德榮指出，北台灣平地最低溫先降至11度左右，然後「就回不去了」。

下周日、一（26、27日）最冷，平地低溫一口氣下探至8度，威力直逼「寒流」等級，將是入冬以來首波，高山降雪也可期待。要等到下周二（28日）白天冷空氣減弱，氣溫才會逐漸回升。