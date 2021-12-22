中國駐歐盟使團：敦促歐方立即停止以任何形式插手香港事務。（中國駐歐盟使團網站）

中國駐歐盟使團網站22日消息，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利當地時間20日發表聲明，對香港立法會選舉「侵犯民主原則和政治多元化」表示遺憾，中國駐歐盟使團發言人21日以「答記者問」回應：敦促歐方立即停止以任何形式插手香港事務

中國駐歐盟使團稱，近日，中國香港特區第七屆立法會選舉依法順利舉行。本次選舉是香港特區全面落實新選舉制度的一次成功實踐，選舉過程公平、公正、公開、安全、廉潔，選民各項民主權利得到了充分尊重和保障。歐方粗暴干涉中國地方行政區域的民主選舉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

使團發言人表示，關於香港特區的民主法治狀況，中方近日發布了《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，建議歐方仔細研讀。想強調的是，香港回歸後，香港民眾得以享有前所未有的民主權利和廣泛自由。中方依照《憲法》和《基本法》，制定並實施《香港國安法》、完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現由亂到治，推動香港特區民主法治重新回到正確軌道，得到了香港廣大市民的廣泛支持。

發言人重申，香港是中國的香港，香港特區的選舉制度如何設計、如何完善、如何運行完全是中國內政，不容任何外國干涉。敦促歐方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何形式插手香港事務和中國內政、破壞香港繁榮穩定。