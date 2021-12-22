以色列積極施打新冠加強疫苗

以色列在擔憂Omicron新冠變種病毒火速蔓延之際已建議，所有60歲以上的民眾接種第4劑輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）新冠疫苗。

據CNN新聞網21日報導，以色列衛生部在聲明中說，超過60歲的民眾，醫療人員和免疫系統不全的人在接種第3劑4個月後，都可以再接種第4劑疫苗。而第2和第3劑的建議間隔，也從5個月縮短為3個月。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）歡迎相關建議，並鼓勵民眾盡快接種疫苗。他周二在聲明中說：「這是好消息，別浪費時間——去打疫苗。」此外，他大讚以色列超前部署，因應變種新冠病毒。他說，以色列人領先全球，率先接種第3劑新冠疫苗，如今也將繼續率先接種第4劑。

就預防新冠肺炎來說，以色列看來的確領先全球，也讓其他國家得以一窺新冠大流行的未來。它不僅率先為成人和青少年接種疫苗，率先採用疫苗護照，近幾個月來，也戴投施打加強劑。

超過3個月來，以色列衛生官員說，數據明確顯示，新冠疫苗加強劑有助於遏制8月和9月橫掃全國的第4波新冠疫情。然而，打3劑疫苗似乎還不夠，周二的宣布顯示，已出現第5波疫情。