臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

總統蔡英文20日赴花蓮拜會慈濟基金會創辦人證嚴法師，感謝慈濟在台灣疫苗最困難的時候，與民間企業一起捐贈BNT疫苗，對穩定民心非常重要。此事引發各界討論，除中廣董事長趙少康與香港媒體都表達看法，網友也討論熱烈，有不少網友想起當初慈濟欲購捐BNT疫苗，政府不正面積極的態度，今昔對照大感氣憤。

趙少康21日受訪表示，蔡英文早該去拜會證嚴法師，不是拖到現在，並提到綠營先前還在追打慈濟，現在改變態度不知道是良心發現還是有求於慈濟。趙也強調，慈濟做很多好事，所以蔡英文跟民進黨應效法慈濟，多做好事。

證嚴法師20日當面向蔡英文表示，要「結好緣」才能在需要時獲得回饋，舉例台灣這次能獲得國際關注，就是因為我們平常用愛心去關心、付出，故這波就得到幾十個國家回饋。香港媒體《中評社》21日評論認為，當初慈濟想要購買BNT疫苗捐贈時，曾被蔡政府軟性回絕，證嚴法師這番話可能也是點滴在心頭

蔡英文拜會證嚴法師之舉引發網路熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》臉書相關連結下留言：「所以當初卡BNT是在？」「當初狂卡現在跑去拜會，變真快」、「變臉如翻書」、「小英不覺得自己很諷刺嗎？」「趙少康的分析很有意思但我覺得不太可能是良心發現」、「很多人在作惡多端後尋求佛法庇佑」、「因為花蓮公投數字不盡民進黨期待，所以要來拜會？」「就好好看看這個政府的手法，一切都是為了選舉」。

截至本新聞出稿時間，「慈濟全球資訊網」並未報導蔡英文拜會證嚴法師相關新聞。