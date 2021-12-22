金管會因應數位時代透過網路取得金融服務已成趨勢，宣布將開放設立純網路保險公司，預計2022年11月開放申請、2023年4月公布核准名單。保險局長施瓊華表示，希望開放純網保可達到五大效益，並未預設核准家數限制。

施瓊華表示，為提供更創新、多元的保單及擴大普惠金融考量，國際間已有純網保或以網路保險業務為主的保險公司設立。此次參考各國發展經驗，研擬開放設立純網保，希望協助保險業數位轉型、提升保險業競爭力、並強化國人保險保障。

金管會設定產險純網保最低實收資本額為10億元，以一年期或短期性質的創新商品為主，資金屬短期運用為主。壽險純網保最低實收資本額20億元，以限制保障年限的保障型保單為主，資金將以中、短期運用為主。

股東結構方面，金管會規定純網保發起股東中應有金融機構及金融科技業者，且金融機構應至少有一家保險公司、或設有保險子公司的金控公司認股逾25％，合計金融機構對純網保認股應達40％以上。

至於金融科技業者部分，金管會定義為從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊等業務的金融科技業者，並應提出成功的業務經營模式。而純網保除了設置總公司及客服中心外，不得設立其他實體營業據點，法遵則與現有保險業相同。

保險局認為，目前保險市場商品同質性高，創新型保險商品不足，希望透過政策引導金融科技、生態圈投資，導入金融科技及數據資源與金融機構合作，開發如碎片型保單、場景風險保單等創新商品，提供國人更全面的保險保障。

按金管會規畫時程，在明年1月底徵詢意見結束後，預計2～3月召開公聽會，4～7月針對設立條件及業務執行進行法規檢討及預告、並訂定審查制度，8月發布修正法規後受理申請公告，預計11月公布申請設立狀況、並在2023年4月公布許可名單。

施瓊華表示，目前仍有31％國人未投保壽險，希望透過開放設立純網保，能達到滿足數位時代民眾保險需求、推廣創新商品、擴大保險保障、加速保險產業數位轉型、建構直接銷售通路等五大目的，以創新商品或營運模式提升保險可及性及使用性。