立法院21日三讀通過證交稅條例修正案，將當沖降稅優惠延長實施3年、至2024底。金管會對此表示，相信將有助健全資本市場，但也提醒投資人需留意交易風險、審慎操作交易策略，並將持續密切關注當沖交易狀況及股市監視機制。

當沖交易稅自2017年4月28日起自千分之3減半至千分之1.5，原先預計僅實施1年，隨後再延長實施3年8個月，預計至今年底屆期。考量未來股市量能狀況，金管會與財政部再度推動修法、研議再延長實施3年、至2024年底。

證期局副局長郭佳君表示，現股當沖交易稅率減半自2017年4月28日實施以來，成功達成帶動市場交易量、提升市場交易動能及流動性目的，此次修正條文定明延長降稅措施，將可維持投資人進場意願、帶動整體市場活絡。

郭佳君指出，在推動當沖降稅延長實施期間，有徵詢各方意見、並參考許多專家學者建議，感謝透過跨部會協商，以及財政部、立法院及各立委指導下，使當沖降稅可在今年底屆滿前通過再延長3年。

不過，郭佳君提醒投資人，運用當沖交易策略時需留意風險、審慎操作，並將督導相關周邊單位持續教育宣導、券商亦需持續強化相關交易機制的風險控管，金管會將持續密切注意股市監視機制。