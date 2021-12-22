防堵Omicron變異株，指揮中心將於周五（24日）全面開放第三劑接種，只要年滿18歲且第二劑打滿5個月就可打第三劑；另有免疫力問題的民眾，第二劑打完28天就能打第三劑基礎劑，而《中時新聞網》也整理出哪些疫苗廠牌可選？怎麼選？以及常見的副作用供民眾參考。

一、哪些人可以打第三劑疫苗？

年滿18歲且已打完第二劑滿5個月的民眾可接種第三劑。此外，有免疫不全或免疫力低下問題的12歲以上者打完第二劑28天後即可接種第三劑，因為對這類人來說，疫苗抗體反應比一般人低，所以第三劑也只能算是基礎劑（如同一般人的前兩劑）。

二、第三劑疫苗何時可以接種？

今年12月24日起只要打完兩劑滿5個月就可以預約打。

三、第三劑有哪些廠牌可以選？

除了原本開放的半劑量莫德納之外，本周五（24日）起也將開放BNT與高端供民眾選擇接種，其中BNT建議接種全劑量，而高端也是建議接種全劑量。而AZ則是不提供，但如果民眾打過其他廠牌疫苗皆有不良反應出現，經醫師評估也可約打AZ。

四、該要選擇哪款第三劑疫苗？

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議優先選擇mRNA疫苗（莫德納與BNT）或是次單位蛋白質疫苗（高端）接種。根據國內5個單位對不同廠牌的混打研究，結果顯示抗體最高的是mRNA疫苗，接著為次蛋白疫苗，最後才是腺病毒。

另指揮中心不讚成mRNA疫苗混打，前兩劑打莫德納的人，建議第三劑就打莫德納，不要打BNT疫苗。而前兩劑選擇接種mRNA疫苗的人，第三劑不建議混打AZ。

五、打第三劑的副作用有哪些？

第三劑的副作用多是發燒、局部腫痛、倦怠或關節痛，發生率與原本疫苗差不多。至於選擇mRNA疫苗當作第三劑是否有心肌炎風險，指揮中心專家小組委員李秉穎表示機率極罕見。不過，一般常見的幾個副作用，mRNA疫苗的發生率會較高。