美國疫情再起，美國總統拜登宣布，將提供5億套免費的快篩試劑供有需要民眾。但他也表示，現在不是2020年3月，因有2億人接種、準備充分也對疫情更了解，民眾無需恐慌。

在耶誕假期即將來臨前夕，Omicron變異株在全美快速蔓延。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron占上週新增確診病例的73.2%，多數確診者已接種疫苗。

儘管Omicron來勢洶洶，但拜登（Joe Biden）今天在白宮宣布最新的防疫措施時，對於民眾憂心是否能安心與親友歡度假期時說：「答案是，是的。如果你與一起慶祝的親友接種疫苗，特別是接種了加強劑，是可以的。如果已經接種疫苗並遵循眾所周知的預防措施，那你應該可以輕鬆按計畫慶祝耶誕假期。」

拜登指出，現在不是2020年3月，因為全美已經有2億人完整接種疫苗，也已經有所準備，對病毒的了解也比過去多。Omicron雖然傳播快速，許多完全接種的民眾可能因此感染，但不太可能導致重症。對於Omicron應該關心，但無須恐慌。

拜登並再次呼籲尚未接種疫苗的民眾儘快接種，已經完整接種的民眾也應追打加強針。

已經追打第3劑的拜登也拿出前總統川普（Donald Trump）為例表示，川普日前公開宣布他已接種加強劑，「這可能是他跟我少數有共識的其中一件事」。

拜登並宣布，將在明年1月起，免費提供5億劑居家快篩試劑。至於這項計畫的細節，將在未來數週內對外宣布。