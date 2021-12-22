新北市長侯友宜在公投前夕於臉書發千字文，引發爭論，更在公投結果底定後遭圍剿，但有知情人士透露，侯友宜發千字文並非要與藍營切割，而是要向選民表達無法對公投表態的苦衷，豈料原意卻遭曲解；另有人認為，侯友宜幕僚引用哲學家笛卡爾的名言，不符合侯友宜的形象，但也不難看出侯友宜想走出同溫層，拓展中間及年輕選民。

據《鏡週刊》報導，有藍營人士認為，在黨主席朱立倫背負公投結果與黨的包袱情況下，侯友宜受傷不重，仍是2024最佳人選，但侯友宜與戰鬥藍及深藍支持者的裂痕可能加深，這也是侯友宜接下來需面對的隱憂。

另有知情人士向該刊透露，侯友宜發千字文並非要與藍營切割或宣戰，是為表達無法表態的苦衷，希望外界能諒解，但最後遭曲解，人設也不像侯友宜。而一位熟悉網路生態的藍營人士則指出，幕僚引用哲學家笛卡爾的名言，並不符合侯友宜重情重義、接地氣的警察形象，但也能看出侯友宜想拓展中間及年輕選民，並創造網路聲量，不過操作上可能也要考量黨內觀感及現實狀況。

此外，該報導也提到，黨內人士認為，侯友宜若有意角逐2024大位，就得先過黨內提名這關，除拉攏中間選民也要修補與黨的關係。該人士也提到侯友宜與朱立倫的關係，公投結果出爐當晚，朱立倫喊「找回戰友」被解讀是在對侯友宜釋出善意，因此侯友宜若要進攻大位，不妨適度回應老長官，而在未來藍綠攻防的議題上，也可嘗試表態，畢竟拉近與黨的距離是好事。

對於千字文所引發的爭議，侯友宜這幾日受訪時表示，該文是三年前他參選時自己擬的、自己說過的話；至於公投結束後遭圍剿，侯友宜則說願意承擔，尊重公投結果，也謝謝大家的批評與指教，並強調會積極努力、為人民做事，把市長工作做好，不辜負市民的託付。

侯友宜公投前（13日）在臉書以「我對公投的看法」為題發出千字長文，他表示，本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？我相信人民都厭煩了，都累了。

對於公投的真正意涵，侯友宜在該文中指出，是人民自主意志的展現，好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案。