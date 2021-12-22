男女交往中花費一直是討論的話題。一名女網友表示，和男友認識兩年多，交往第二個月時，所有大小開銷都變成由她支出，甚至拉著她去買30萬元的重機，令她崩潰直呼「我是你的提款機嗎？」導致她愈來愈害怕跟男友見面，最後兩人以分手收場。

原PO昨（21）日於《爆料公社-匿名公社》指出，和男友交往時因不想造成對方負擔，所以大小開銷都會一起分攤，但和男友交往的第二個月開始，男友不論是買菸、機車加油、吃飯及旅遊都會向她伸手要錢，就連後來買健身器材、3C產品、修繕機車等，也都由她支出。

原PO說，交往第三、四個月時，男友突然向她說想買重機，兩天後就拉著她去看車、下訂單，「我也是硬著頭皮花30萬買給他」，後來男友想改車及換車，原PO又拿了幾萬元出來，她坦言「我變得滿怕跟他在一起的，好像只要在一起，我又得拿出一筆錢」。

原PO透露，兩人從本來一個禮拜見一次，變成一個月見一次，見面時男友會不時抱怨自己身上沒錢，她崩潰地說「我真的好累，我想跟他說『我不能再讓你靠了，但我說不出口』」。

這段經歷曝光後，網友也紛紛留言，「他是真的愛妳，還是愛妳的錢？」、「笑死，妳也是心甘情願啊！所以不要懷疑，妳就是提款機」、「與其這樣，不如快刀斬亂麻，放生他也放過妳自己」、「女孩醒醒吧！他不是妳終身伴侶，也不是妳戀愛對像，最討厭吃軟飯的男生」。

不過，原PO在事後也更新貼文表示，自己已和男友說清楚、分手了，30萬的重機也賣掉，並歡迎有能力、有肩膀的男人追求。