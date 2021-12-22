民進黨府院黨高層取得決策共識，加速推進新竹縣市合併，民進黨立院黨團加緊作業，20日已將《地方制度法》修正草案送出，預計立院本周五院會可付委審查。藥師林士峰警告，縣市合併後鄉鎮市將改制成區，基層民意代表不是改成官派就是廢除，等於未來直轄市的選舉人民只要選區市長，其餘則「贏者全拿」，同時也讓參與政治的門檻拉高。

林士峰21日在臉書發文表示，他所以為的民主，是縣長應要從表現比較好的鄉鎮市長中選出，有了治理小地方的實績之後，增加領地範圍之後的摸索時間也會比較少；議員應要從表現比較好的鄉鎮市代中選出，有了小地方的監督經驗，在面對比較大領地的縣制，也會比較快能掌握到議政的訣竅。

話鋒一轉，談到近期引發討論的縣市合併議題，林士峰表示，鄉鎮市即將改制成區，也意謂著這些基層選舉，從鎮長到鎮民代表，不是改成官派就是廢除，之後直轄市的選舉，只要選出市長，讓贏者全拿的制度，同時也讓參與政治的門檻拉高，這些都與他內心所認為的民主背道而馳。

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛回應：「民主帝制就是我們現有的狀況」、「門檻低的選舉要被割掉了，民主超進步」、「意思就是，以後就由黨培養官員，而非人民」、「誰跟你民主？我們是皿煮，韭菜給我乖乖的到皿中躺好，要開煮了！」「說個笑話：我們是民主燈塔！」「我以為的民主就是民進黨做主」。