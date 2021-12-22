繼11月29日國機國造的勇鷹高教機首架量產機飛往台東志航基地，正式交付給空軍之後，第二架勇鷹將在今(22日)上午交機，將由漢翔董事長胡開宏同乘，抵達志航基地，完成今年交機兩架的進度。

勇鷹二號機預計在上午9時20分在清泉崗空軍基地起飛，經飛越中央山脈後，於10時降落志航基地。

目前第三架編號11003的量產機已在10月於清泉崗基地展開試飛及各項測評，不少航空迷都捕捉到試飛的身影，明年度漢翔預計將加快進度，交給空軍8架，並持續按進度交機。

未來勇鷹高教機將接替F-5戰機，做為空軍的部訓機。根據空軍規畫的勇鷹交機進度，預訂今年底先小批量生產2架交給空軍，2022年交8架、2023年17架、2024年6架，交給台東志航基地共33架；空軍現役F-5戰機，將在2024年，1年內全數除役。

胡開宏曾於今年3月在台中清泉崗同乘「勇鷹」新式高教機，當時他在同乘後公開表示，他以實際行動證明新式高教機性能安全可靠，展現國防自主自研自製的能量。