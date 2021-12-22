民進黨府院黨高層取得決策共識，加速推進新竹縣市合併，引起在野黨強烈質疑，主張應先修《財政劃分法》。民眾黨立法委員蔡壁如昨(21日)在臉書提出質疑，縣市合併不該是誰說了算，有些國家還交付地方公投複決，反觀台灣卻充滿短視近利的風向，用選舉來綁架政策，犧牲國家長遠發展，「假民主真退步？」

蔡壁如在臉書指出，公投才結束一天，蔡總統卻立刻找府院黨高層、各派系龍頭，從中央「由上而下」替一個人的選舉修法解套，因此她要求，蔡英文總統和蘇貞昌院長應該說清楚，包含第一，這次的合併升格程序，是不是中央說了算？第二，有沒有經過縣市議會同意？第三，會不會挾公投完封的餘威，直接在年底前或臨時會修法闖關？以及第四，身為民主進步黨黨主席的蔡英文，難道要搞成不民主又退步的政黨？

不只如此，蔡壁如認為，縣市合併應該要停下腳步，檢討過去縣市合併利弊得失，也要看看矛盾，地方創生卻消滅鄉鎮市？更要傾聽草根，召開國是會議。因此她要求儘快召開「行政區劃國是會議」，行政區劃需要整體國家戰略思考，各黨派代表、專家學者、地方民眾，有必要促膝長談、凝聚共識，一併檢討過去11年來6都合併升格的利弊得失。

對此有網友在蔡壁如臉書貼文底下留言，「我新竹人反對合併」、「要求民進黨財政規劃？他們都不夠分了還怎麼規劃...」、「民進黨敢胡搞，只因在野黨太軟弱了」、「只是選舉權謀的騙術，對國家的發展沒有助益，盡做一些沒有實益的政策」。