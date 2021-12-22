今天湖人隊迎來好消息，陣中兩大悍將霍華(Dwight Howard)和荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)解除健康安全協議，將在對決太陽比賽強勢回歸，這對湖人來說太重要，因為他們最近有多名球員觸發協議，加上大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)還在養傷，人力嚴重缺乏。

News items today for the Lakers:



- Dwight Howard and Talen Horton-Tucker clear health and safety protocols.

- Signing of Jemerrio Jones to a 10-day contract.

- Waiving of Chaundee Brown.

- Signing of Mason Jones from the @SouthBayLakers to a 2-way contract. — Mike Trudell (@LakersReporter) December 21, 2021

先前霍華、塔克、貝茲莫爾(Kent Bazemore)、瑞福斯(Austin Reeves)、布雷德利(Avery Bradley)、蒙克(Malik Monk)都因觸發健康安全協議無法上場，加上主力禁區球員戴維斯因傷必須休息一個月，湖人戰力面臨考驗，而對上太陽的比賽霍華、塔克確定回歸，為球隊減輕不少壓力。

湖人近期苦吞2連敗，目前戰績16勝15負排西區第7，在多名球員觸發協議後緊急用10天短約簽下「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)，加上韋斯布魯克(Russell Westbrook)與詹姆斯(LeBron James)都能出賽，維持戰力，接著稍早還補進梅森瓊斯(Mason Jones)和賈馬力歐瓊斯(Jemerrio Jones)，補上板凳空缺。

但他們因此捨棄布朗(Chaundee Brown)，另外對上公牛比賽老將亞瑞薩(Trevor Ariza)也復出，此戰有很大機率繼續出賽，所以對決太陽比賽湖人多了可用之兵，而在少了戴維斯情況下，霍華很有機會重返先發，擔任中鋒一職，但塔克是否會頂替艾林頓(Wayne Ellington)，就要看教練團決策了。