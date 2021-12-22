鴻海(2317)21日晚間公告，將透過子公司Fullertain Information Technologies取得新煒科技股權方式，再向新煒科技旗下昇煒科技增資3億元。據了解，此次投資主要用於投資昇煒科技中科分公司，強化車載相機模組、光達感測模組等產品布局。

鴻海集團2003年於新竹成立相機／攝影模組團隊，從事相機模組研發、製造及銷售，新煒科技原為集團內部的相機鏡頭模組單位，為因應全球化布局及發展，2019年3月分拆為獨立子公司發展，目前總部設於鴻海頂埔廠。

據資料顯示，新煒科技目前實收資本額3.57億元，主要提供各類應用於手機的單模FF、單模AF、雙模、三攝相機模組、3D感測模組，以及應用於車載、工業物聯網（IIoT）、智聯網（AIoT）各種攝影模組的應用開發。

而昇煒科技為新煒科技去年10月底轉投資成立，同樣位於鴻海頂埔廠、目前實收資本額200萬元，主要產品為車載相機模組、車載DVR系統、光達感測模組、智慧型影像處理系統產品、晶圓級微機電熱感測模組封測。

據了解，鴻海此次增資昇煒科技，主要為因應該公司在中科的投資案。昇煒科技2月初獲准於中科后里園區設立分公司，預計將投資1.65億元，產品可應用於車載相機、自駕車、手機、消費性電子等市場。

中科管理局長許茂新表示，昇煒具相機模組設計及製造能力，開發的光學影像技術已申請超過170項專利，在光達感測及熱感測模組的封裝技術領先業界。公司亦積極與車廠、車用電子廠等業界策略結盟，布局車用產品龐大市場商機，提升國內車用影像技術競爭力。