全聯的「全支付」與全家(5903)主導的「全盈支付」宣布將以通路共享方式策略結盟，金管會對此表示，尊重雙方商業決策及判斷，但也提醒迄今尚未接獲雙方提出營業執照申請，按規定最遲需在明年3月28日前提出申請，否則核准申請函將失效。

金管會6月24日宣布核准全盈支付、全支付2家公司申請專營電支機構業務許可。其中，全支付為全聯100％出資，全盈支付則由3大股東發起，包括全家(5903)持股約67％、玉山銀約18％、網家(8044)旗下拍付國際資訊約15％，為銀行與非金融業合資首例。

全支付及全盈支付21日宣布，將透過「通路共享」方式策略結盟，未來雙方用戶可使用自家支付工具，至雙方合作商店消費付款，雖然店家仍需個別簽約及結算，但透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接成本。

銀行局副局長童政彰表示，金管會在擴大電支業務範圍及參與者後，希望能擴大支付場景廣度、加強服務深度、提高使用者黏著度。此次雙方決議相互開放通路進行支付串聯，可省去商家建置POS端末機的成本，尊重雙方的商業決策及判斷。

童政彰指出，雙方策略結盟屬於未來營運規畫，按電支條例規定需向金管會申請備查，但目前尚未接獲2家業者提出營業執照申請，按規定需在12月28日前提出、但可申請展延一次，意即最晚需在明年3月28日前提出申請，正式營運後再提交策略結盟方案備查。