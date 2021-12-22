曜越(3540)推出全新鋼影Toughpower GF1 650W、750W及850W金牌認證電源雪白版–TT Premium頂級版，部分區域預計明年第1季上市，為營運增添新動能，渡過第3季營運谷底後，曜越第4季有機會比第3季好。

曜越以散熱器產品起家，之後再跨入機殼、電源供應器及記憶體產品，並以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家，為高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌廠。

曜越表示，鋼影Toughpower GF1全模組系列電源發布以來深受好評，此次推出的鋼影Toughpower GF1新品保有GF1系列的所有優點，其金牌認證電源雪白版符合80 PLUS金牌認證，支援ATX機型，內建的超靜音140mm高風壓風扇具備智慧型溫控設定，風扇在負載30%以上才會開始轉動，有效降低風扇噪音；鋼影Toughpower GF1雪白版運用高品質全日系電容，+12V、+5V或+3.3V電壓不論在任何負載下，漣波雜訊低於30mV，而輸出電壓波動範圍維持在正負2%內，並新增市面上少見的白色與多種瓦數讓消費者選擇。

曜越今年下半年業績深受顯卡及IC缺料問題影響，第3季稅後盈餘下滑至864萬元，累計前3季稅後盈餘為2.16億元，每股盈餘為3.04元，累計前11月合併營收為40.09億元，年減17.7%。