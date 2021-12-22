12月19日上午，2021台北馬拉松發生舉辦以來最嚴重的意外，有5名跑者昏倒、一度失去呼吸心跳，其中1人心肌梗塞開刀。這起事件引發許多人關注：在低溫環境運動應該留意什麼事才能不出意外？冬季的護心方法又有哪一些？

心血管疾病一年四季都可能發生，但冬天是心血管的「大病」好發季節，每到冬季，各大醫院急診室裡常常見到有心肌梗塞和腦中風的病人，有的患者甚至因為沒有及時治療而猝死。這也是為什麼心血管疾病又常被稱為「冬季殺手」。

為什麼呢？振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍解釋，血管會隨溫度而熱脹冷縮，一旦身體溫度變化太大，血管的管徑收縮或擴張太劇烈，會使血管壁上的不穩定斑塊剝落、變成血栓。

黃建龍舉例，冬天和夏天的清晨5～6點，氣溫是差很多的，所以冬天清晨起床時要特別注意保暖，不要從溫暖的被窩一下子就出來，不只容易感冒，血管也會因為身體的溫度變化大而收縮劇烈，容易引發心血管疾病發生。

「而且這不一定是老人家才可能發生，年輕人也有可能。」黃建龍指出，雖然年輕人的身體相對較好，但如果血壓控制很糟，或很年輕就罹患糖尿病，或具有心臟病家族史，危險還是在的。「包括抽菸抽很兇的癮君子，也容易發病！」

因此，黃建龍特別叮嚀以下4大高風險族群，在冬季應特別注意保暖和護心。在保暖上，建議以保暖脖子為重點，脖子一暖，全身就暖和許多；其次建議穿襪子保暖足部，避免足部冰冷而讓感覺變得不靈敏，另可搭配手套和暖暖包：

1.65歲以上老人家

2.有心血管病史（例如曾經裝過心臟支架或接受過心血管繞道手術的患者）

3.糖尿病人

4.癮君子

●醫：做好保暖+暖身 冬天一樣可以戶外運動

2021台北馬拉松發生的5人昏倒意外，讓冬天運動的應注意事項更受關注。其實類似事件層出不窮，前年冬季，有「時尚F4」之稱的模特兒高以翔也在參加中國電視綜藝節目錄影時，心臟突然停止猝死，讓粉絲大感訝異且十分不捨。

「其實冬天運動時，最重要的是做好保暖，並暖身幫助身體先清醒過來，這樣到戶外運動還是可以的。」黃建龍解釋，畢竟運動對於護心是有幫助的，他建議一週還是要運動3次以上、每次30分鐘、並且達到130的心跳速度。

只是不少老人家習慣一大早5、6點就起床出門運動，黃建龍建議長者先在家中先吃早餐、喝一些水、做一點暖身，再出門運動，「但寒流來襲時戶外非常寒冷，比較建議暫緩戶外運動，改在室內運動比較好。」

黃建龍比較推薦老人家和有心血管疾病的和患者以有氧運動為主，像是競走、慢跑、爬山、騎車、游泳等，對於心臟的負荷比較小。反觀比較屬於爆發力的運動項目，例如重量訓練、拉單槓、打球等，就比較不適合。

「如果老人家想預防肌少症，適度的阻抗運動是適合的，不過還是不建議使用大重量，對心臟負荷太大，」黃建龍說。

(示意圖/Shutterstock)

●吃血壓藥泡湯易昏倒 遵循6要項防憾事

另一方面，冷颼颼的天氣，許多人會選擇去泡湯暖身、紓壓解勞，但有心臟血管疾病的人其實不宜泡湯。黃建龍解釋，因為身體泡暖之後，四肢血管擴張開來，當一下子站起身，血液不容易打上來心臟，有吃血壓藥的人很容易昏倒。

「所以我們常見泡湯池旁邊會設立警語，提醒這一類的病人不要泡湯泡太久。大概5分鐘就好。而我也建議病人不要全身泡下去，泡腳或泡下半身比較好。」黃建龍說道。

衛福部國民健康署在日前也發布「泡湯提醒6要項」供民眾遵循：

1.短時間：泡溫泉時間勿超過15分鐘。

2.慢起身：泡湯後勿太快起身以免暈倒。

3.多喝水：泡湯前後應喝足水份、以免水份流失造成體內缺水。

4.避飯後：酒精和麻辣食物會造成心跳加速，加上熱水刺激，心臟難以負荷，建議飯後至少1.5小時後再泡湯。

5.看水溫：三高患者的泡湯溫度勿超過40℃，不可一下冷水，一下熱水。糖尿病患者因感覺神經較差，對水溫靈敏度差，要留意水溫避免燙傷。

6.揪團去：泡湯最好避免單獨泡湯，以免發生意外時沒人知道。

●症狀難辨 一有狀況先就醫才能保命

有沒有什麼症狀能夠自我察覺，避免在冬天活動或運動到一半昏倒呢？黃建龍坦言：「心血管疾病的症狀不明顯，沒有特異性。」症狀上雖然有胸悶、呼吸困難、氣喘不過來、肩膀麻、背痛、或冒冷汗等，但和很多疾病也很類似。

所以，民眾在察覺症狀的第一時間千萬不要有「我先想想看這是什麼症狀」或「我再觀察一下症狀好了」等心態，反而會耽擱到搶救時間。黃建龍呼籲，有任何症狀可先到附近的診所就醫，請醫師判斷是否需要馬上送急診。

「最重要的3大觀念是：維持身體溫度變化不要太大，戒菸不讓尼古丁傷害血管，以及努力降低身體膽固醇。擁有正確觀念並加以執行，就是保護心血管的最好方法，」黃建龍說道。

在飲食上，黃建龍建議可多吃綠色蔬菜和當令水果，並以五穀根莖類取代精緻澱粉，肉類則以雞肉和魚肉等白肉來取代紅肉，烹調上也盡量選擇天然香料，著重食物原本的味道，減少高鹽份的調味攝取，都是護心飲食的原則。

國健署署長吳昭軍也特別提醒，三高和心血管疾病患者應規律用藥，並天天量血壓做好血壓監測，才能減少天冷造成的影響。