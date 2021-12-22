王力宏與前妻李靚蕾的離婚風波，在20日王公開道歉後暫告一段落，不過有網友好奇，過去李靚蕾給人溫柔嫻靜的形像，完全看不出來她竟有如此幹練的一面，好奇什麼原因讓她突然變強，不少網友認為，「為母則剛」是關鍵，為了不讓孩子一起受苦，她必須站出來。

一名網友在PTT八卦板發文表示，過去李靚蕾給大眾溫柔嫻靜的形像，但從她和王力宏一家人、By2妹妹Yumi，以及網友的互動中，充分展現幹練的一面，難以想像她在婚姻中會是弱勢的一方，好奇詢問是什麼原因讓她突然變強。

文章一推出立刻引起網友熱議，不少網友點出，「為母則強」是關鍵，「大概是為了小孩」、「因愛而傻，為母而強」、「為母則強，為了小孩的母親是很恐怖的」、「為母則強，沒有小孩一切好說，有了小孩絕對幫小孩確保資源啊」。

也有不少網友認為，李靚蕾一直都沒有改變，過去只是為了家庭一忍再忍，「我覺得是一直很強，只是某一刻前都太愛，沒想下手」、「她強的是竟然忍那麼久」、「忍無可忍無須再忍」、「原本就很強，只是被愛沖昏頭，且有小孩所以選擇忍讓」。

事實上，從李靚蕾17日所發布的5千字長文中，可看出她為了孩子，努力給王力宏想要的一切，但換來的卻是一次次的失望，「每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了」，為了不讓孩子一起受苦，她才決定站出來。