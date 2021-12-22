南臺灣某間國中的男子籃球隊教練與助教，涉嫌利用職務之便，多次對男學生性騷擾，經女教練發現3學生遭遇後上報。台南地院審結，依妨害性自主罪，判教練5月徒刑，緩刑2年；判助教應執行2年徒刑，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，該校籃球隊教練自2019年7月到職，同時肩負照顧球員生活起居與宿舍管理業務，而助教則自同年9月到職。檢警調查發現，助教於2020年4月間，看見A球員在玩他的手機，便突然把手伸入A男的褲中撫摸；同年2月間，助教又B球員在看手機影片時，自後方環抱、親吻，把手伸入B男褲中搓揉至有反應；同年4月間，助教把睡著的B男拉到浴室，並說「這段路很辛苦，要不要」，後把B男的褲子脫下為其口交，B男因顧及兩人關係，只好隱忍。

至於教練部分，檢警發現，同年2至3月間，教練見到B男正在看手機影片，便自後方抱住、親吻臉頰，同時伸手進B男的褲中為其手淫，經B男閃躲後才停止，藉此性騷擾1次。

案件曝光關鍵在於，A男發現B男不敢獨自返回球隊寢室，追問之下才得知B男的遭遇竟與自己相同，再找上也受騷擾的C男，3人一同找女籃教練求救並向上通報報警。

台南地院審理時，助教、教練均坦承犯行，但兩人並未克制自身慾望，利用權勢對未成年學生猥褻，違背雙方對師生關係的信賴，嚴重影響被害人的身心健康與人格發展。

最終法官酌情後，助教部分，依成年人故意對少年犯監督、扶助、照護之人利用權勢猥褻罪等2罪，各處有期徒刑7月，又依成年人故意對少年犯監督、扶助、照護之人利用權勢性交罪，處有期徒刑1年。應執行2年。緩刑3年，期間交付保護管束，並應於判決確定2年內接受5場法治教育。教練部分，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法，處有期徒刑5月，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。緩刑2年，期間交付保護管束，並應於判決確定1年內接受2場法治教育。可上訴。

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