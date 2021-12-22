小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。全球記憶體大廠美光財報、財測同步繳出亮眼數據，明年淡季不淡可期，連帶推升台股記憶體族群21日走強，三大記憶體製造廠南亞科、旺宏、華邦電齊揚，鈺創、群聯，及DRAM模組廠威剛、宇瞻等也跟進，族群漲勢整齊。財報利多持續，美光收盤盤股價大漲逾10％。

【1】美光早盤大漲逾10％ 記憶體族群歡騰

市場分析，在AI、5G及電動車等新興應用推升下，資料中心將成最大記憶體和儲存市場，看好美光2022會計年度營收、獲利可望創高，激勵其盤後一度飆漲近7％，財報、財測雙利多助威，台股記憶體族群21日也歡騰。

【2】面板跌勢緩 大摩喊買雙虎

面板12月下旬報價下跌3％、全月較上月跌價4％，摩根士丹利證券指出，面板報價變動符合預期，研判跌價幅度將持續縮窄，2022年元月跌幅也僅會有3～4％，小尺寸面板跌價空間更小，全尺寸面板報價2022年第一季落底，重申看好面板雙虎重新評價（re-rating）空間。

【3】當沖降稅 延至2024年底

立法院冬至送利多！立法院會21日完成證交稅條例部分條文修正案三讀，即當沖降稅優惠延長三年至2024年12月31日，只要是當日沖銷股票交易，一律適用證交稅率千分之1.5，等同證交稅負減半。

【4】大砍核電釀災！3大問題降臨 歐洲深陷缺電危機

隨著歐洲進入冬季，明年交付的德國電價卻寫下269歐元/兆瓦時的高價，如今北約組織與俄羅斯之間的關係劍拔駑張，從俄羅斯運送至西歐的天然氣大幅減少，嚴冬導致風電供電面臨困境，再加上法國核電中斷、德國在能源轉型下，年底前將關閉近50%核能發電，3大問題導致歐洲出現嚴重的能源危機。

【5】帶貨一姐遭全面封殺 大陸抓逃稅還有未爆彈

杭州市稅務部門20日公布大陸「直播帶貨一姐」薇婭的逃漏稅案件，最終追繳加罰合計13.41億元（人民幣，下同）。天價稅額被大陸網友計算，她一個人已堪比大陸當初發展航太探月的「嫦娥」工程一期經費14億元。而後續效應也隨之爆發，目前薇婭包含微博、淘寶直播、抖音、快手等帳號都已被各家平台封禁。