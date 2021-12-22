金曲歌王王力宏和李靜蕾日前宣布離婚，因王力宏不願護李靚蕾名聲，讓李靚蕾跳出大爆王力宏情史，透露曾和王力宏與其緋聞女友看同場電影，所指的就是天后張惠妹。今(22日)週刊報導，阿妹當年為了追愛飛到紐約，和王力宏家人見面，未料王力宏曬出家人合影，刻意P掉張惠妹身影，此舉讓當時已經貴為天后的張惠妹可說是傷透心。

王力宏21年前替張惠妹製作歌曲〈愛，永遠不會消失〉，2004兩人再度攜手合作歌曲〈火〉，將兩人的緋聞炒到極致，2002年張惠妹開演唱會時，王力宏更是不避嫌擔任嘉賓，還上演從台下衝進台前的橋段，讓現場觀眾和張惠妹又驚又喜，兩人也大方同台合唱。

王力宏當年擔任張惠妹演唱會嘉賓。（圖／中時資料照片）

張惠妹歷年來認戀的方式便是帶另一半回家鄉參加豐年祭，近年承認交往的男友Sam和舊愛何守正都曾和阿妹一同現身豐年祭，2004年時王力宏也曾瞞著公司參與張惠妹家鄉的豐年祭，但當年王力宏到現場後十分低調，被媒體問來此原因？他回應：「我專程帶了一些器材來收錄原住民的音樂，這些音樂讓我真的很感動，我想把它放在我下一張專輯裡。」

據《鏡週刊》報導，阿妹當年掏出真心與王力宏交往，得到的卻是在家人合影時唯獨修掉張惠妹的身影，彷彿張惠妹在他的人生中從不存在，更傳兩人分手時，王力宏採用的招數是對阿妹漸漸疏遠，讓張惠妹心冷，某天遇到人也在波士頓的范瑋琪便向她訴苦，范瑋琪於是決定用自己的電話打給王力宏對質，沒想到一看到是范瑋琪來電，王力宏才終於接電話，此舉也讓張惠妹對王力宏的狠心徹底心死，但對於上述報導，當事人暫無回應。