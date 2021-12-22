嘉義一家具有知名度的按摩店內一名按摩師，於108年10月幫一名OL按摩時，趁機摸胸遭制止，竟恐嚇OL說：「不想想你現在在誰手上?」接著褪下OL運動褲及內褲強行指侵，OL嚇到六神無主，回家向母親、男友及祖母泣訴，按摩師得知後，隔天還跪在家門前洗門風要求祖母原諒說情遭到拒絕，按摩師自己承認承認說「阿嬤對不起，我把孫女強暴了。」高等法院台南分院二審判按摩師3年4月徒刑。

根據判決書記載，該名按摩師於民國108 年11月14日上午10時許，為一名OL進行指壓按摩過程中，跨坐於A 女大腿上，並掀起衣服解開胸罩背扣為A 女按摩背部，未料卻偷偷撫摸胸部周遭部位，A 女出言拒絕，反遭按摩師恐嚇「妳現在是在抱怨嗎？也不想想妳現在是在誰的手上。」

隨後按摩師又向A 女表示將按摩臀部，佯稱將以浴巾覆蓋臀部取得A 女信任，卻立刻將A 女運動短褲及內褲連同浴巾一併拉下猥褻下體，並強勢進行指侵，氣得A女事後向媽媽說遭到性侵，由母親陪同下向警方報案提告。

按摩師辯稱：我的手從A 女腋下側邊往後拉，沒有摸A 女乳頭也沒有摸胸部內側或正中央部位，我是在為A 女按摩臀部時才起色心，我本想在A 女陰部外面偷摸吃個豆腐，但當下我確實故意將手指進入A 女陰道，我承認有權勢性交之犯行，但我沒有違反A 女意願，我不承認這是強制性交。

A女的祖母表示，按摩師在案發隔天下午2 時許，從外面進來跪在家門前騎樓低著頭，對她說「阿嬤對不起，我把孫女強暴了」。祖母當下嚇到，還對按摩師說「你已經幾歲了，知道這樣的事情不能做還做」，按摩師當場請求原諒，但遭到祖母拒絕，還要按摩師趕快起來，因為騎樓有人在走，跪著不好看，但按摩師不起來還低著頭。

二審法官認為，按摩師為滿足個人性慾犯案，假按摩之名而為性侵之實，導致A 女身心受創，迄今無法原諒被告，還狡辯「手指不小心滑入A 女陰道」企圖卸責，但念在他坦承主要犯行，僅爭執構成犯罪罪名，且於原審表示願先行賠償新臺幣30萬元，並要對A 女及其家屬表示歉意並當庭下跪，但A 女不接受，未獲得A 女原諒，A女於仍請求法院對被告求處重刑，因此判刑3年4個月。