李靚蕾爆王力宏外遇嫖妓，接著又貼出心理師諮商師的診斷，直指他可能有「自戀型人格」。對此，重症暨胸腔科醫師黃軒分享自戀人格的9大特質，只要符合其中5項，可能就需要找心理治療師。另他也提醒，自戀可能不一定是心理症狀，也有可能是腦部病變。

黃軒昨在臉書發文分享，患有自戀型人格障礙的個體，自尊心低且自卑，他們表現出強烈的「傲慢和虛榮心」。自戀型人格障礙的患者被認為與強烈的「羨慕情緒」有關；患者可能強烈羨慕某些族群，並渴望成為對方，因而把自己偽裝成該族群並想像自己被以相同的方式羨慕。

黃軒也列出自戀人格的9大特質，分別是「誇大成就」、「對讚美成癮」、「相信自己的能力只有位高權重的人才理解」、「認為自己享有特權」、「常覺得他人忌妒自己」、「奪取他人的利益達到目的」、「忽略他人感受」、「膜拜成功、權力、榮譽」以及「高傲自大」。其中只要符合5項，可能就需要找心理治療師。

黃軒坦言，「自戀」通常帶有貶抑，代表誇張、自滿、自負、自我或自私，我們經常聽到有人用「自戀」一詞來形容自己或他人。但實際上，自戀並不只是只有自我膨脹（inflated ego）那麼簡單，也有可能是一種非常嚴重的腦部病變傷害。

黃軒表示，透過腦部MRI和CT掃描中看到自戀者的大腦結構和正常人不同。兒童的腦部外傷和虐待已被證實會改變大腦中的細胞結構和神經通路。當兒童受到虐待者（通常是自戀者）傷害，部分大腦區域會受到影響，包括前腦島、前額葉皮層、海馬廻、杏仁核和大腦皮層。而這些變化都是一生毀滅性的影響，隨著孩子長大成人，他們會繼續活在自戀的狀態中。

黃軒透露，某些自戀的人那樣「痴迷於自己的美好，自我感覺良好」，或許是深層前腦島、前額葉皮層、海馬廻、杏仁核和大腦皮層陸續出現損害而驅使他們這樣做，而不是他們心理出了什麼問題，更具體的來說就是「大腦神經長期受到的傷害」，值得大家的關心和支持。