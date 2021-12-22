Nike和美光發布財報後股價走強，以及在休閒旅遊股和科技股上漲帶動下，周二華爾街主要指數全面大漲，擺脫了Omicron疫情籠罩下連跌3天的低迷走勢。

周二收盤，在Nike和波音帶動下，道瓊工業指數上漲560.54點或1.6%，為35492.70點。標普500指數漲81.21點或1.78%，為4649.23點。那斯達克指數漲360.14點或2.4%，為15341.09點。

小型股羅素2000指數大漲2.95%，創下7月20日來最大單日漲幅。

Omicron新冠變種病毒的快速傳播帶來擾動，使全球股市在2021年最後一個月陷入劇烈震盪，否則今年股市表現相當強勁。儘管最近遭逢亂流，但今年以來標普500指數仍然上漲約23%。

微軟和蘋果等科技巨頭和科技相關股上漲，為美股主要指數帶來提振。能源等對經濟敏感的類股亦走高。

航空、遊輪、旅遊和娛樂等重啟經濟概念股大漲，嘉年華遊輪集團（Carnival Corp）漲8.68%、拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）漲8.40%、Expedia Group漲9.14%、達美航空漲5.9%、聯航漲6.9%。

波音漲5.8%，因優比速（UPS）下單訂購19架波音767飛機。

Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy表示，顯然今天是由風險偏好推動的行情，這很明顯，至少就今天而言，投資人表達的是「我們能安然度過這波Omicron疫情」。

本月領漲的防禦型股票回落，標普500指數11大類股僅必需消費品類股和公用事業股收黑，分別下跌0.11%和0.17%。

能源股漲2.89%，漲幅領先；其次為科技股漲2.6%，非必需消費品類股漲2.5%。

Nike大漲6.15%，收在166.63美元，激勵Gap、迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）和梅西百貨（Macy's）等其他零售商走高。Nike克服供應鏈問題，上季交出意外強勁的營收與獲利成績，並表示對於供應鏈緊缺將在下年度獲得緩解更有信心。

美光急升10.54%，收在90.68美元。該公司上季營收獲利皆優於市場預期，且隨著晶片荒可望在2022年有所緩解，其本季展望亦令人驚豔，獲得美銀調升股票評級。

受此帶動，恩智浦半導體（NXP Semiconductors）漲3.09%，超微漲6.22%，費城半導體指數飆升3.35%，為3857.30點。

Baker Avenue Asset Management首席策略師King Lip表示，如果美光的財測強勁，這就表示許多不同產業的需求都很強勁，因為美光的產品用於許多不同的工業領域。

通用磨坊（General Mills）獲利不及市場預期，股價下挫4%。

輝瑞、莫德納均跌約3%。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任表示，最初的新冠疫苖「可能不足以預防感染」，並表示Omicron變種病毒有50多種不同的突變。