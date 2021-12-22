日本桌球天后福原愛3月被拍到過夜神似大谷翔平的高帥橫濱男，鬧出不倫風波，7月與江宏傑離婚，想不到橫濱男隱瞞已婚身分，福原愛大受打擊決定分手。不過，最近日媒《News-postseven》爆料福原愛悄悄復合橫濱男，雙方都已恢復單身，以結婚為前提交往。

今（22日）日媒《News-postseven》報導，福原愛有了新戀情，對象是那位鬧出外遇疑雲的橫濱男，原來該男已於11月離婚，恢單後主動聯繫福原愛，發誓「還想要跟她在一起」，經過幾次波折，兩人於11月下旬正式交往，橫濱男做好當繼父的準備，朝著再婚的方向前進，目前已半同居狀態。

福原愛3月被日媒週刊《女性SEVEN》跟拍到與一名高帥男子出遊、過夜，兩人約會過程中舉止親密，不但餵食食物，福原愛還坐男方的車一起到橫濱某飯店，被懷疑婚內出軌，事後福原愛承認同飯店，但是一人一間，透露對方是「我精神不穩定的時候，支持我的朋友之一」，否認外遇。

不過，福原愛事後驚覺橫濱男刻意隱瞞已婚身分，鬧出雙不淪的醜聞，據福原愛友人表示，她沒再跟橫濱男交往。如今復合成功，引起外界高度關注、討論。