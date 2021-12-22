談妥的房子卻因一樣物品顏色太詭異，成了情侶退租理由。一名網友在臉書社團「靠北租屋2.0」表示，他和女友原本相中一間套房，價錢都跟房東說好了，不料女友借廁所時發現一件無法接受的事，嚇得她「站著尿」，而且堅持退租。網友看到原PO分享的照片頓時秒懂，「是我也不租了」。

「錢都談好了啊！是對房間不滿意嗎」，原PO表示，當天他和女友一起去看房子，就在租金達成共識後，女友說要借廁所，卻進去10分鐘還沒出來，他心想不對，敲了敲門問，過一會女友走出來，支支吾吾地說：「我們可以不要租這間嗎？」

原PO追問發生什麼事，女友帶他進廁所，「馬桶顏色我不能接受，剛剛進來這麼久，因為我站著尿把褲子弄濕了」，原PO一看，馬桶是生豬肝的顏色！

「好像真的有點可怕，根本是多年前那種古老裝潢」，兩人立即在廁所展開討論，但因為待太久，連房東都忍不住關切，「請問有什麼問題嗎？」

兩人表達無法接受馬桶顏色，問房東能不能換掉，房東面有難色地說，這是他太太的嫁妝，不能做主。最後因女友堅決反對，決定不租了。

網友看到照片驚呼這種真的無法，「太奇怪的顏色，沒有白的嗎」、「我也不能接受，坐在上面感覺很怪」、「很像鬼屋」、「不行！萬一血便會看不出來」；也有網友認為，衛浴設備乾淨就好，如果其他條件都OK，實在沒必要因為馬桶顏色就退租。