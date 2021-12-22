知名連鎖麻辣鍋品牌海底撈今年面臨前所未見的關店潮，預計年底前將關300家分店，不僅如此，旗下副品牌也受到牽連，8個副品牌中有一半的品牌都出現門市陸續歇業的慘況，多數副品牌雖主打CP值高路線，一碗牛肉麵甚至只要7元人民幣（約新台幣30元），最終仍不敵市場競爭慘遭淘汰。

陸媒界面新聞報導，海底撈旗下速食品牌「喬喬的粉」開業10個月後宣布歇業，當初喬喬的粉主打CP值高的土豆粉（馬鈴薯粉條）系列產品進軍市場，平均每碗售價為8.9元人民幣（約新台幣38元），另外，主要販售麵食的「佰麩私房麵」也出現門市接連關閉的狀況，旗下牛肉湯麵、番茄湯麵等商品均一價為7元人民幣（約新台幣30元）。

不僅如此，另一間主打販售牛肉麵及特色涼麵的麵食品牌「撈派有麵兒」也宣布關閉位在四川的3間房市，該品牌的商品同樣以高CP值為主打特色，涼麵更只要2.99元人民幣（約新台幣13元），不僅如此，旗下日式料理店「大牟田」也出現關店潮，目前海底撈副品牌餐飲門市只剩下13家。

報導指出，海底撈積極發展副品牌，但明顯無法站穩腳步，最新財報顯示，旗下品牌收入雖有成長，從人民幣1200萬元（約新台幣5235萬元），增加至人民幣9153.8萬元（約新台幣3.9億元），但整體營收的貢獻比，僅從0.1％上漲至0.5％，拉動母集團業績的能力還是相當有限。

報導也提及，海底撈雖然希望副品牌可以透過低價策略搶市，但大陸餐飲業競爭激烈，人力成本、店面租金甚至是新冠肺炎疫情帶來的衝擊，都不是尚未建立影響力且產品價格低廉的新品牌可以解決的。