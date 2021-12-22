南加州三大太陽能發電廠開發案歷經多年延宕後，近日終於獲得拜登政府核准，預計美西地區未來將展開一系列國有土地太陽能發電計畫。

美國內政部土地管理局21日核准位於南加州河濱郡（Riverside County）的Arica及Victory Pass兩大太陽能發電廠開發案，合計發電量可達465兆瓦（MW）。土地管理局也將在近日內核准另一座位於南加州的Oberon太陽能發電廠，預計發電量500兆瓦。

上述三大發電廠合計占地超過6百萬坪，總發電量可滿足美國27.5萬戶家庭的用電需求。