【愛傳媒游文玫專欄】故宮博物院12月21日剛要結束《文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展》，在淡江大學文錙藝術中心展覽廳舉辦的《松風水月—溥心畬詩書畫特展》接棒登場。

12月21日在淡江大學驚聲國際會議廳舉行開幕及以詩、書、畫三個主題之學術論壇，本展覽由淡江大學、中華海峽兩岸文化資產交流促進會共同主辦，蒐集約260餘件溥心畬真跡作品，涵蓋山水、人物、花鳥走獸、書法、扇面，從民國38年來台前及在台灣時期各年代皆備，從巨幅到精巧的小品、寫意到工筆、書寫古典文學到反映生活的自作詩。

溥心畬曾被譽為「文人畫的最後一筆」，世人推崇他詩、書、畫三絕深厚學養，他教導學生也強調必須先飽讀詩書。溥心畬的師法對象，楷書以唐裴休為基礎，繪畫則由南宋馬遠、夏珪及明代浙派名家入手，與張大千並稱為「南張北溥」。他的畫作常取材於文學，從題材到造型，均讓人耳目一新。

《松風水月—溥心畬詩書畫特展》策展人張炳煌主任特別規劃「逸境追古」、「神妙靈動」、「花香自然」、「巧扇風雅」、「詩情墨趣」五個主題來讓觀者細細探索溥心畬先生。

縱觀呈現其臨古和創作歷程的豐富多變，及先生對於文人畫精髓之掌握，品其撰書詩文，而入其畫境，使觀者能感受溥心畬先生之藝術高度、創作之技法和哲學思想。

展期：110年12月21日至111年1月25日

地點：淡江大學文錙藝術中心展覽廳

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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