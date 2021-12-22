市面上超商飲料有好幾種包裝，像是寶特瓶、紙盒、鋁箔包等，其中樣子看似房屋形狀的紙盒包裝又稱為「新鮮屋」，這類包裝的紙盒飲料通常是所有超商飲料中保存期限最短的，大約只有15天，所以也常受到網友熱議！到底網友最好奇又感興趣的TOP5話題有哪些？就讓我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，打開你對新鮮屋紙盒的認識！

新鮮屋為什麼叫新鮮屋？最能保鮮的神奇包裝

常看到有人將新鮮屋紙盒飲料的照片PO上網，好奇「這個包裝有沒有自己的名字？」、「這個為什麼叫新鮮屋？」、「和利樂包一樣嗎？」。其實新鮮屋紙盒屬於利樂包裝的其中一種，是以單純的紙類原料製成，以達到阻絕氧氣、日照影響，並擁有足夠的抗氧化能力保留飲品風味，現今市面上許多鮮奶、豆漿、茶飲料都採用新鮮屋紙盒，就是為了能達到更好的保鮮效果。

在國外因冷藏運輸成本較高，少見新鮮屋飲料，也成為外國人來台嚐鮮首選！琳瑯滿目的新鮮茶，又以純喫茶最暢銷，除了基本款紅茶、綠茶、烏龍青茶，還有酸甜的檸檬紅茶、檸檬綠茶、鮮柚綠茶可選，總是讓消費者陷入選擇障礙。

新鮮屋紙盒飲料賞味期限大約只有15天？

「賞味期限大約只有15天！」不同於市面上的其他包裝，為什麼新鮮屋紙盒得一直保持在冷藏低溫，而且保存期限還比其他包裝飲料短將近一年？原因是新鮮屋包裝的飲料採取相對低溫殺菌的方式，雖然保存期限縮短，但也最能保留新鮮原味。這也是為什麼包裝上都會提醒「開封後盡快食用以確保品質」。

新鮮屋紙盒飲料為何不做成寶特瓶裝？原來「口感」是關鍵

許多飲料的包裝都使用寶特瓶，但像某些茶類只推出新鮮屋紙盒包裝，讓人好奇「為什麼不做寶特瓶？」引起熱議，許多網友回答「冷藏茶用紙盒啊，為了保鮮」、「紙盒喝起來感覺比較新鮮」、「是因為15天新鮮賞味期限吧」，也說明了茶飲料使用新鮮屋包材的背後原因，就是為了讓茶飲口感更好。另外，絕大多數的寶特瓶飲料是使用高溫度、長時間的方式來滅菌，較容易熱破壞原本的營養物質或口感風味。

都是紙類容器！鋁箔包、新鮮屋傻傻分不清？

乍看之下都是鋁箔包、新鮮屋紙類包裝，其實兩者有很大的區別！不同於鋁箔包飲料可以長時間保存於室溫（高溫滅菌），新鮮屋紙盒的飲料在保存、運送與到門市都嚴格控制在0～7℃的條件下，穩定風味與品質。

新鮮屋紙盒左右兩邊的開口有差嗎？這樣更可以輕鬆撕開！

許多網友在PTT、Dcard上求救「新鮮屋到底怎麼開」、「開啟包裝的方向有沒有差別」釣出專業鄉民解釋，包裝上的開口指示從右邊拉開，也是因為「一邊的開口有上光沒黏這麼緊，放嘴邊觸感也比較好」。

看完有關新鮮屋紙盒低溫殺菌、全程0～7℃冷藏配送的流程，不難感受到其中為了保留每一口新鮮原味的用心，難怪一直這麼熱銷！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月13日至2021年12月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新鮮屋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。