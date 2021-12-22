女星賈永婕愛好跑馬拉松，常跟老公王兆杰一起參加各種賽事，夫妻日前也結伴報名台北馬拉松，只不過賈永婕卻在昨（21日）發文直喊：「我老公長期用速度霸凌我」，遭擅長長跑的丈夫質疑退步了，對此，賈永婕也狠列5點回應，讓網友看完都笑翻。

賈永婕一發文就寫下：「我老公長期用速度霸凌我...」，表示她跑完台北馬拉松後，就被王兆杰質問：「你怎麼這麼慢？不應該啊？你退步了？為什麼會退步呢？你兩個星期前在河濱跑16公里時跑得不錯啊！我記得你去年跑得不錯啊」，賈永婕還透露，老公語帶驕傲地炫耀自己成績進步三分鐘。

賈永婕受不了丈夫的質疑，還列出5點回應：「1.不是我慢，是我不快！2.沒練是要怎麼快！平時都跑6分半走走停停6-8公里。16公里我還是跑得不錯，但後面就兵敗如山倒，腿硬了、沒力！」賈永婕還查了成績「去年完賽花了2小時9分鐘，今年則是2小時10分鐘，她隔空調侃尪：「一分鐘有必要那麼計較嗎？夫妻這麼多年，我幫你生了三個小孩！你跟我計較這一分鐘幹嘛」，最後，賈永婕也強調，她現在是女神「已經不是當年那個可以隨意被你操控速度的無知太太，請尊重！」賈永婕幽默發文逗樂一票網友。

賈永婕臉書全文。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕事後則再提到，王兆杰問她：「你知道為什麼你變慢了嗎？因為你變胖了」，讓賈永婕氣到直呼：「很好！這已經不是房子可以解決的事了」，而賈永婕今早則發文自揭：「好啦！結局是我要認真減肥了，好像真的胖惹」。