今天據ESPN記者史坦(Marc Stein)透露，老鷹陣中悍將賈林納利(Danilo Gallinari)、坎培拉(Clint Capela)觸發健康安全協議，球隊預計從發展聯盟征召「舞王」史蒂芬生(Lance Stephenson)入隊，他將與球隊簽下10天短約。

Lance Stephenson is signing a 10-day contract with the Hawks, per @TheSteinLine pic.twitter.com/menIbmNdnX — Bleacher Report (@BleacherReport) December 21, 2021

最近實在有太多球員觸發健康安全協議，許多球隊不得不動用困難特例緊急補充戰力，像飽受困擾的湖人先前也用10天短約簽下「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)，籃網則補進蓋洛威(Langston Galloway)，而今天老鷹碰到了同樣狀況。

所以情急之下找回前聯盟防守悍將史蒂芬生，史蒂芬生近期加入金塊發展聯盟球隊，總計出戰12場，能拿下19.8分8籃板4.3助攻，數據相當不錯，史蒂芬生今年31歲，2018-19球季待在湖人，隨後轉往CBA遼寧飛豹，本季則加盟發展聯盟，和艾塞亞湯瑪斯一樣期待重返NBA。

史蒂芬生2010年以次輪第40順位被溜馬選上，2010-2014在溜馬是生涯最巔峰時期，場均得分雖不高，但擁有不俗防守能力，2013-2014球季隨球隊打進東區冠軍賽，但對上如日中天的熱火三巨頭，他在詹姆斯(LeBron James)耳邊吹氣的搞怪舉動成為經典，不過最後溜馬遺憾以2：4遭淘汰。

之後轉投黃蜂、快艇、灰熊、鵜鶘、灰狼、湖人，最後一次出現在NBA是2年前。而老鷹目前以11勝15負排東區第11，崔楊(Trae Young)能砍下27.3分4籃板9.3助攻1抄截，仍是球隊超級得分點，坎培拉本季也都擔任先發，場均貢獻11.5分12.8籃板1.4助攻，賈林納利則貢獻9.6分3.9籃板1.3助攻。