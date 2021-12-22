金曲歌后彭佳慧喜歡在臉書分享親子生活，她育有一子「小王子」和一對雙胞胎女兒「Beverly」和「Bella」；彭佳慧的女兒目前就讀國小四年級，昨(21日)晚她在臉書貼出女兒國文題目，問「下面哪個字義和『產量』的『產』相同？」結果母女倆都答錯，網友見了選項不禁驚嘆：「高中指考也沒這麼難」。

彭佳慧昨(21)日晚間在臉書貼出女兒的國文考卷，只見右邊的連連看打勾全對，但左邊選擇題問「下面哪一個字義和『產量』的『產』相同？」，選項有1.「礦產」、2.「財產」、3.「盛產」和4.「產卵」，彭佳慧的女兒選4.「產卵」，結果答案被打叉錯了，彭佳慧自己選3.「盛產」，但這也不是正確答案，讓彭佳慧忍不住求助網友問說：「誰可以有答案？天啊！我頭都痛了」。

多數網友看完題目心下雪亮，都選擇1.「礦產」認為是正確答案，原因是「『礦產』是指『礦物的產出』，也就是『產量』；而『財產』，是指『財富資產』，『財』跟『產』其實是同義字」，其他網友則認為題目太難：「媽媽光想就頭痛了」、「高中指考也沒這麼難」、「好難喔，還好我小學畢業了」。

以前彭佳慧還曾上過兒子學校考題，她的兒子念國小時曾跟她說過：「媽媽，我今天考卷裡有妳。」讓彭佳慧吃驚問：「為什麼？」，原來學校老師在題目上用了母親的名號「鐵肺歌后彭佳慧的肺……」，同學還反問兒子說：「這是你媽，這題你應該會吧！」讓彭佳慧聽了大笑。