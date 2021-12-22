李靚蕾日前毀滅性指控王力宏，爆出他對婚姻不忠、召妓等不正當男女關係，其中提到與王力宏緋聞女友看同場電影，據悉這位「緋聞女友」就是天后張惠妹，但不認戀情又絕情的態度，讓張惠妹徹底心死，如今與影后舒淇昔日感情史再度被挖出，傳出當年是因王家人反對分手收場。

根據《鏡週刊》報導，阿妹與王力宏當年愛的火熱，前往拉斯維加斯作秀時，王力宏特地飛去給她驚喜，換阿妹飛去紐約找王力宏時，男方也將家人介紹給女方認識，不過對外王力宏僅以「好朋友」描述兩人關係，曬出家人合照時，還刻意把阿妹修圖修掉，最後甚至避不見面、不接電話，讓阿妹痛苦不已，就在赴美遊學療傷時，某天找在波士頓的范瑋琪訴苦，沒想到當下范瑋琪打給王力宏，王力宏居然立刻接起電話，讓阿妹痛哭徹底心死。

王力宏與阿妹戀情結束後，被爆和舒淇拍攝《第一個清晨》MV擦出愛火，當時傳出舒淇談起這場戀愛時，心思幾乎不在工作上，甚至經常飛往王力宏開演唱會的城市相陪，王力宏也多次被目擊現身舒淇香閨，兩人更被拍到在東京挑選戒指，讓外界一度以為兩人好事將近，沒想到2008年時王力宏約舒淇出國時，卻突然臨時被放鳥，導致女方提出分手。

雖然之後兩人傳出舊情復燃，不過由於舒淇學歷高中未畢業，加上又是寫真模特兒出道，慘遭一向重視學歷及媳婦得門當戶對的王媽媽反對，就如同高職畢業的張惠妹，未能被王家人接受一樣，導致這段戀情終究分手收場。