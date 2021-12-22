圖為國民黨籍立委許淑華。（資料照/廖志晃攝）

距離台中第二選區立委補選僅剩不到三周，國民黨候選人顏寬恒昨(21日)在臉書曝光一段影片，立委江啟臣、許淑華、楊瓊瓔都現身力挺，其中許淑華說，曾一天接過他10通電話，打來就說「姊啊，拍謝吼」，說明自己以前當立委時有提案一個和美大橋的經費爭取，現在的狀況是怎麼樣。顏的影片曝光後，不到一天的時間已有近9000人按讚，不少人都留言表示，「有情有義」、「這個好這個好，熟識的人講出的寬恒，更讓陌生的人認識你，也更能打動人」。

許淑華在影片中談到，因為顏寬恒沒有立委的身分，所以他臉皮這麼薄的人，才會不厭其煩的麻煩我們，「請把機會留給認真想做事的人，拜託大家一定要送他回立法院，讓我們一起為中部建設來努力。」

顏寬恒則是在臉書貼文提到，2020年寬恒卸任後，最常通電話的，就是這三位委員，一位要叫阿姑、一位要叫阿姊、一位是好兄弟，因為日也call，夜也call，拍攝現場，差點從推薦影片變成吐槽大會，非常感謝他們三位以及這段期間幫助他兌現選民承諾的所有立法院好同事們，對大家也非常抱歉，因為委員們都有自己的區域要服務，還要協助他的服務案件，「盧小小」應該是非常委婉的形容詞了。

影片曝光後，引發不少網友討論，有網友就在顏寬恒臉書、《Yahoo》相關新聞底下留言表示，「台中人加油」、「等這一天很久了，終於可以讓我們海線人有自己的主人」、「三位立委都真情相挺，非常難得」、「加油！雖然我不是你的選區的選民也希望你能繼續為百姓服務」。