民進黨立院黨團總召柯建銘近日為新竹縣市合併升格提案修法，引發各界關注。民進黨英系立委陳明文表示，尊重柯建銘的提案，但國土規畫應更宏觀，才能落實縣市平權、國民平等，建議由行政院提出行政區畫版本來做討論。對此，民進黨前立委林濁水直呼神奇，陳明文居然成為民進黨強調地方公平、總體規劃，反對不義區域重劃唯一一門大砲，「民進黨倒真徹底變性了呢」。

對於縣市合併議題，林濁水今（22）日在臉書貼出多篇文章表態，他指出，地方行政整併日本也做過，日本的整併不只沒有什麼「升格直轄市」的問題，且同時進行人事精減，但那是日本的小氣使然，「繼承大中華文化的藍綠兩大黨當然得逆小日本之道而行，於是升格升官擴編人事就是當然的了。」

而回顧從兩蔣，跳過李登輝，直接銜接陳水扁、馬英九、蔡英文一路相承的行政區劃偉大願景：「都市包圍鄕村」，林濁水說，每一總統都逐步推進，「現在進行的是新貴的大新市大台中市包圍窮苗栗。下一步誰包圍誰？猜猜看」。

至於陳明文居然成為民進黨強調地方公平、總體規劃，反對不義區域重劃唯一一門大砲，也讓林濁水驚呼「太神奇了」、「民進黨倒真徹底變性了呢」。

陳明文訴求「縣市平權、國民平等」，認為整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃，建議由行政院提出行政區畫版本來做討論。（圖／摘自陳明文臉書）

陳明文20日在臉書表示，「縣市平權、國民平等」是他一再堅持的訴求，他認為，整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃；因此希望行政院能檢討行政區劃，並提出政院的行政區劃版本，讓行政區劃議題能夠被廣泛討論，也期望透過新的行政規劃，讓所有台灣人都能享有應有的待遇，落實縣市平權。