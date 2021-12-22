春節專案啟動以來，首批7＋7專案已經從防疫旅館返家，新北市長侯友宜表示，目前選擇7＋7Ｃ方案民眾已經有118人返回社區，雖然所有人採檢兩次都是陰性，但Omicron病株來勢洶洶，一定要全面追蹤，包括同住家人也要掌握，把這兩個月守好。

侯友宜說，春節專案對地方是非常大的挑戰，全球Omicron病株逐漸蔓延，中央的7＋7政策能不能擋得出不要變成破口，地方壓力確實非常大，雖然新北兩批採檢 213人、256人都是陰性，仍然會擔心返家後轉陽。

侯友宜指出，看到最近桃園、台北的防疫旅館案件，他要求要從防疫旅館就要做好把關，落實SOP，做好防疫管理，聯合稽查小組要加強稽查。

侯友宜說，7天出來陰性不代表回家自主健康就是陰性，根據非官方統計，陰性轉換比例可能會有千分之二到千分之三， 民政局對居家隔離與檢疫的關懷要持續追蹤查核，家人自主健康管理也要落實，平寧計畫要持續實施。