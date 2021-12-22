歐盟昨（21日）宣布今天起承認台灣COVID-19數位疫苗接種證明，和歐盟核發的數位疫苗證明具同等效力，民眾入境歐盟國家不需攜帶小黃卡，可大幅加快通關速度。民眾關心如何申請台灣數位疫苗證明，衛福部長陳時中今天表示，預計下周宣布。

陳時中今天赴立院社福及衛環委員會備詢，被問及歐盟認可的數位疫苗接種證明是否包含高端疫苗在內，他澄清，疫苗證明是認可證書的效力，至於裡面包含哪些疫苗，依各國採用標準不同。

他表示，歐盟是相當重要的據點，除了歐盟之外，也和很多國家持續在談疫苗接種證明；至於國內數位疫苗證明如何申請？陳時中表示，相關細節將在下周公布。

春節檢疫專案上路已屆7天，第一批適用7＋7的民眾昨天出關，部分縣市證實有驗出確診個案，陳時中表示，下午記者會一併公布，都是列為境外移入個案。他強調，春節檢疫專案和疫情是否爆發沒有直接關連，關鍵是在後面7天或4天，有沒有遵守相關規範。