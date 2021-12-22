生活中能療癒人心的唯美食與美景，而這二樣恰恰是台南的強項，因此輕易的吸引各年齡層的遊客，來到這座城市，在充滿驚喜的山，海、平原、農場、古蹟或巷弄間進行一次次的探險。「不論平地與山尖，無限風光盡被佔。」然而台南海線這條風景線，除了耳熟能詳的七股鹽山之外，還有許多你可能不熟悉，確寓教於樂的景點，值得進行一次全方位的深度體驗。

七股知名的自然景觀潟湖，是由曾文溪的四次改道而造成今日的潟湖景觀，現為臺灣第一大潟湖，當地人稱為「內海仔」或「海仔」。潟湖內密布定置漁網、蚵架養殖，是天然的漁場生產場域，由於潟湖是陸上魚塭跟七股海域的緩衝水域，波浪與海流較外海穩定，因此擁有得天獨厚多樣性的環境跟資源。

在七股溪南休閒農業區，一行人在湖上體驗撐竹筏的樂趣，其實水真的很淺。(攝影/王雅芬)

潟湖內密布定置漁網、蚵架，是天然的漁場生產場域，原來水面下的養殖蚵，是成串養。(攝影/王雅芬)

來到七股一定要試試搭乘龍海號竹筏遊潟湖、登上網仔寮沙洲、大盤大盤的鮮蚵任你吃到飽，或是前往世界矚目的溼地保護區～七股溪南休閒農業區，從養蚵、養魚、賞鳥、體驗撐竹筏、到無毒草莓栽植等兼具環保與生態教育的遊程，每樣都值得推薦給旅人們親自探訪。一趟旅程下來，吃美食、賞美景、還能同步長知識，特別是，COVID-19疫情下，搭船出海馬上有了出國的感覺，保證是一趟驚喜連連又值回票價的輕旅行。

乘船登上七股網仔寮沙洲，馬上有了出國的感覺，值回票價的生態之旅。(攝影/王雅芬)

若要前往七股遊潟湖，可以從台南市區走台17線，自駕或透過台灣觀巴包車，車程大約半小時，搭船遊湖大約是1.5小時的時間。但這裡最出名的是鮮蚵吃到飽，建議可採用龍海號船票加鮮蚵400元還有找的套裝，1小時以內以盤換盤，鮮蚵現烤現吃，吃飽後還可以順路到不遠路口的有機草莓園，摘草莓或吃個草莓冰淇淋，讓味蕾享受冰、火二種感受。

台南也有草莓園，七股網栽有機草莓園，草莓與草莓冰淇淋好好吃。(攝影/王雅芬)

在船上的一個半小時，配有專業導覽人員，船隻行進途中若遇到的「鸕鶿」，導覽人員會用最通俗幽默的方式，讓旅客認識七股當地的生態和各種典故，龍海號雖是竹筏卻是豪華版，整個航程都很平穩，不用擔心暈船。

在七股自然景觀潟湖上見到又稱為魚鷹的「鸕鶿」，其善潛水捕魚是冬候鳥。(攝影/王雅芬)

距離七股不遠，以柚子出名的麻豆，有一家位於總爺藝文中心旁邊，綠意盎然充滿人文氣息的吉園休閒農場，很適合來此約會、喝下午茶，品嚐用柚子木柴燒的搶手貨窯烤麵包。老闆林教授夫婦，標下果園旁總爺國小的舊建築，利用廢木料、仿西拉雅原住民，在文旦園內建造一棟賞柚的「柚香小築」高腳屋，樓上掛滿文人雅士的字畫，是平日總爺藝文界人士的聚會所，有機會來此坐坐，尋常百姓馬上升格成為文人雅士。

「柚香小築」在高腳屋的二樓，是平日總爺藝文界人士的聚會所。(攝影/王雅芬)

幸運吃到吉園休閒農場的搶手貨窯烤麵包，想買回家卻完售，下次一定要早點來。(攝影/王雅芬)

此外，在吉園休閒農場除了九十月有機會採食當令白柚、柚子之外，值得推薦的是由林教授獨創腔體窯所烘烤的麵包，無油無糖無添加，選用自然發酵的麵團，既美味又健康，受到不少忠實老饕專程來購買，每週只營業5天(週一、二公休)，麵包口味會在2到3天前在其粉絲團公布。但往往麵包一出爐，還未上架就完售，沒有吃到的只能流口水與再來一次。

咬一口吉園休閒農場種植的大白柚，肉多之外汁是用噴的。(攝影/王雅芬)

位於台南柳營區八老爺車站的乳牛的家，可近距離餵牛、馬還有羊駝，很適合親子遊。(攝影/王雅芬)

位於官田區的台南鴨莊，提供DIY手做鹹鴨蛋，適合全家人出遊。(攝影/王雅芬)

「花若盛開，蝴蝶自來」，跟著節氣玩南農系列完全應證了這句話。每個季節的台南都有不同的玩法，從山線玩到海線或是採果體驗、品嚐牛乳、泡溫泉、大啖美食、餵食雞鴨、牛馬等動物，或到鴨莊DIY手作鹹蛋，每樣都好有趣。心動就趕快規劃一趟專屬台南的輕旅行吧。現在訂購高鐵假期台南自駕遊行程，且於12/20-3/31期間出發，還贈送「跟著節氣玩南農」的限量贈品券（於取車時由車行現場提供）https://reurl.cc/aN2L13

有圖有真相，七股龍海號遊潟湖來回船票加鮮蚵現烤吃到飽，售票處與遊程海報。(攝影/王雅芬)

有意前往者，可參考台南市府觀光旅遊局「跟著節氣玩南農」網頁：