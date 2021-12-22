桃園市113所國中、高中職及五專在20日起辦理BNT第2劑疫苗入校施打，總計有12萬5955人符合接種BNT第2劑疫苗的資格，其中有10萬9236人有意願於校內施打，預計入校接種率達87％。

教育局表示，10月18日前已有11萬9558名國中、高中職及五專學生在校完成BNT疫苗第1劑接種。為提升學校整體防疫效能，教育局協助學校自20日至2022年1月20日，由28間衛生局合約醫療院所入校完成學生BNT疫苗第2劑接種作業。

教育局統計，各校學生接種意願，預計入校接種率達87％、約10萬9236人；自行預約至醫療院所施打約3％、約4129人；因體質或個人因素考量不施打者約10％、約1萬2590人。

教育局表示，由於2022年1月21日至23日為大學學科能力測驗，為避免影響學生考試，全市38所高中職多規畫於2022年1月7日前完成學生BNT第2劑疫苗接種。

此外，為避免學生暈針反應，教育局也建議各校可於接種場地播放音樂、衛教影片等協助學生放鬆心情，學生完成接種後應於現場休息留觀15分鐘再行離開，離開後再自我密切觀察15分鐘。

教育局提醒，學生在校集中接種疫苗或至醫療院所接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請3天疫苗假，不列入出缺席紀錄，必要時得延長。

教育局局長林明裕說，完整接種2劑疫苗為預防重症感染及提升群體防疫力方式之一，學生除選擇入校集中接種疫苗外，無意願與因故未在校接種學生、滿12歲國小學生及在家自學學生，也可依指揮中心公布期程至1922預約平台登記。